Encuentro de Urcera con Sole Solaro: dicen que Nicole “está muerta de celos”

De novia hace un año con Manu Urcera, Nicole Neumann habría vivido con incomodidad y celos el reencuentro del automovilista con su ex Soledad Solaro, según contó Mariana Brey en el programa televisivoEl fin de semana pasado, Urcera y Solaro coincidieron en un evento en San Juan, provincia a la que también había viajado Neumann con sus hijas, para acompañar en una carrera a Manu, y la panelista de eltrece dio detalles de la situación que molestó a Nicole."Este fin de semana se encontraron en San Juan. Él se encontró con la ex, y la actual de él, no se le despega", comenzó diciendo Brey, sacando a la luz el romance bajo perfil de Sole Solaro con Urcera, que tuvo lugar siete años atrás."Nicole está muerta de celos. Esto de Urcera con Sole Solaro fue en 2015. Muy poca gente sabe que Solaro es la ex. Ella trabaja en el mundo del automovilismo y se encontraron", agregó Mariana.

En Socios del Espectáculo pusieron al aire imágenes del evento automovilístico en el que se reencontraron Soledad Solaro y Manu Urcera.A la modelo se la puede ver conduciendo y dialogando con buena onda con Urcera, quien estaba arriba del escenario para hacer un sorteo."Ahí hay confianza", sentenció Mariana Brey, al ver el ida y vuelta risueño entre los ex.