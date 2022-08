Rodrigo Noya despidió a sus dos amigos que murieron en un choque

Quiénes eran los amigos de Rodrigo Noya que murieron tras un accidente de tránsito en Río Negro

El accidente que terminó con la vida de los jóvenes hermanos

A través de sus redes sociales, Rodrigo Noya se refirió a la muerte de dos amigos suyos: Juan Cruz e Iván Membribe, los hermanos que viajaban en un auto Renault Clio que se cruzó de carril y embistió de frente a un camión que circulaba en sentido contrario el sábado por la mañana en Río Negro.Además de replicar la instantánea y las palabras de José, el exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece) añadió los emojis de unas manos rezando.El choque en el que murieron Juan Cruz e Iván Membribe sucedió en una zona recta de la ruta 151, entre la localidad de Barda del Medio y el municipio de Contralmirante Cordero. La policía aún investiga las causas.Ambos jóvenes, de 20 y 21 años, eran jugadores del Club Obrero Dique de la localidad de Barda del Medio. Juan Cruz jugaba en Tercera y Primera División, mientras que Iván jugó un tiempo, pero ya no pertenecía al club. En medio del dolor, la institución le envío las condolencias a la familia y lamentó el fatal accidente.De acuerdo a los posteos de su hermano, Juan Cruz había comenzado a trabajar hace poco tiempo y estaba en su día de franco cuando ocurrió el fatal accidente. Mientras que Iván tenía planeado finalizar sus estudios. Ambos disfrutaban de viajar y tenían sus redes colmadas de fotos en distintas ciudades de país.La municipalidad de Cordero y Barda del Medio lamentaron el trágico desenlace. “No podemos más que lamentar el fallecimiento de los hermanos Juan Cruz e Iván Membribe. Jóvenes hijos de Barda del Medio, con gran parte de su vida transcurrida en el Club Obrero Dique. Acompañamos a su familia y amigos en esta gran pérdida”, escribieron.Aún se están investigando las causas del choque que llevó a la muerte de los dos jóvenes. Pese a que el asfalto de la ruta en la que circulaban está en buen estado, se registró acumulación de agua a causa de las lluvias y el pavimento estaba mojado. Por eso, no se descarta que este sea uno de los motivos que provocó el accidente.Las dos víctimas iban a bordo de un auto Renault Clio que terminó incrustado en el camión. En tanto que el conductor del otro vehículo, que no resultó herido, viajaba en una Mercedes Benz Accelo.