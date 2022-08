Murió la cantante y actriz Olivia Newton John: el mensaje de John Travolta

La actriz Olivia Newton-John, conocida por la película “Grease”, murió a los 73 años. El esposo de la artista, John Easterling, dio a conocer que la artista falleció en paz en su rancho en el sur de California, EEUU, el lunes por la mañana, rodeada de familiares y amigos.“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling.La estrella de Hollywood luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas. Su representante no reveló la causa de la muerte.La artista australiana fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992.“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, compartió su esposo en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante y actriz, indicó“En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.La actriz, conocida por interpretar a Sandy Olsson en “Grease” de 1978, reveló que estaba luchando contra el cáncer de mama en etapa 4 en octubre de 2021, pero compartió que estaba controlando el dolor con marihuana medicinal.Tras conocer la triste noticia, John Travolta compartió un sentido mensaje sobre su compañera en Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”, escribió el actor.Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.Su gran oportunidad llegó en 1978, cuando protagonizó junto a John Travolta Grease. Su papel como Sandy fue icónico, al igual que varias canciones de la película, You're the One that I Want, Summer Nights y Hopefully Devoted to You.

Olivia hacía una vida tranquila, lejos de los flashes, pero solía reaparecer en los medios para concientizar sobre el cáncer.En una entrevista con el diario The Guardian en 2020, dijo sobre la enfermedad: “Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé lo superaré de nuevo”.A Oliva le diagnosticaron cáncer de mama en 1992, pero entró en remisión y volvió en 2013. Volvió a entrar en remisión, y volvió a aparecer en 2017.Nacida en Inglaterra e hija de un agente del MI5, Newton-John y su familia se mudaron a Melbourne, Australia, cuando ella tenía seis años. Regresó al Reino Unido cuando era adolescente para seguir una carrera como cantante y participó el Festiva de Eurovisión en 1974.Olivia, que era británica, pero se crió en Australia, se casó con Matt Lattanzi en 1984... se conocieron mientras filmaban Xanadu. Tuvieron una hija, Chloe Rose en 1986. Se divorciaron en 1995. Luego se casó con John Easterling en el 2008. Él es el fundador de Amazon Herb Co.