Rodrigo De Paul publicó una foto de Tini Stoessel en topless: "Gracias"

Rodrigo De Paul está cada día más enamorado de Tini Stoessel, que lo visitó la semana pasada en Madrid. La joven se instaló en la casa donde él vivía con Camila Homs y llevó a varias amigas, además de su hermano Francisco. La aventura romántica terminó cuando ella regresó a la Argentina para cumplir con sus compromisos musicales en La Rioja.En las últimas horas, el futbolista la sorprendió con un gesto muy lindo: publicó por primera vez una foto juntos en Instagram. "Gracias por estos días", escribió, y sus fanáticos se dieron cuenta de un detalle: ¡en la imagen ella posa sin corpiño!"Sos tan lindo", le comentó la joven, que eligió volver a apostar al amor tras su conflictiva y dolorosa separación de Sebastián Yatra, que la dejó en plena cuarentena por el coronavirus. Muchos creían que iba a tardar mucho en confiar en un hombre, hasta que apareció la figura de la Selección.Hace una semana, en una nota con América Noticias, De Paul desmintió haber conocido a Tini cuando su exmujer, Camila Homs, estaba embarazada. “Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé la Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Fui a la Argentina después de la pandemia para jugar la Copa América y fueron 45 días que estuvimos encerrados haciéndonos siete test por día para que no se filtre un positivo”, comenzó explicando.Y agregó: “Yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar; Cami también después empezó a hacer su vida. Me pone feliz y le deseo lo mejor porque es una gran madre”.Sus palabras le pusieron punto final a las especulaciones, ya que a la cantante le decían "rompe hogares", publicó