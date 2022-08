A tres meses del accidente, Fede Bal tiene que someterse a riesgosa operación

Cuando, sobre finales de abril, Fede Bal visitó la ciudad de Río de Janeiro para grabar imágenes de Resto del mundo, el programa que conduce por la pantalla de El Trece, jamás imaginó lo que sucedería: El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal sufrió una fuerte caída mientras practicaba parapente y, como consecuencia, sufrió una fractura expuesta en su brazo y lesiones múltiples.



Desde aquel entonces, el ex participante de MasterChef Celebrity debió ser intervenido dos veces y, para este viernes, tenía prevista una tercera intervención en el brazo, en una clínica de Buenos Aires. Así lo confirmó Carmen Barbieri en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Él no quería que lo contara. Es la tercera operación en su brazo, no es que lo operaron mal, pero parece ser que hay que cambiarle un fierrito que le pusieron adentro de la médula”, contó, preocupada, su mamá.



Luego de la intervención, el actual novio de Sofía Aldrey deberá cumplir con veinte días de recuperación y de reposo, para luego, con el alta definitiva, continuar las grabaciones de Resto del mundo.



Parece ser una semana intensa en cuestiones de salud para una de las familias más emblemáticas del ambiente artístico. Carmen Barbieri también deberá operarse de la mano este sábado. “Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta y se hace como una nuez “, había contado en Mañanísima sobre esta dolorosa afección que la hará pasar a ella, también, por el quirófano. La emoción de Carmen Barbieri por las palabras a Fede Bal

Tras la polémica con Nicole Neumann por los rumores de embarazo, Carmen Barbieri se emocionó al aire en su programa, al ver un saludo muy tierno de Sofía Aldrey, novia de Federico Bal, en el día que la actriz y conductora cumple 67 años.



"Acá con Quique (el perro) te mandamos un beso enorme. Te queremos mucho. Que la pases lindo", expresó la novia de Fede Bal.



La conductora se emocionó casi hasta las lágrimas tras ver el video que le grabó Aldrey, a quien no le gusta salir en cámara. "Me hace llorar porque, de verdad, odia salir en cámara", se emocionó Carmen en el día de su cumpleaños.



Y añadió sobre la admiración que tiene con ella: "Mi querida Sofi, que no sale ni en una foto. Yo le digo 'la mujer de mi hijo'. Están conviviendo juntos. Es bella, es buena. Gracias, Sofi. Yo sé lo que te costó".



Y cerró: "Ella está cuidando maravillosamente bien la casa porque cocina bien, es una ama de casa… Él se buscó una Carmencita, que lo cuida enfermo, feliz, triste, cuando quiere estar solo. Es viva, inteligente, te amo, Sofía".



Primicias Ya.