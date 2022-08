Con un bikini violeta se zambulló en el mar y ratoneó a sus fans

El éxodo de famosas en Europa no para. Desde hace ya unas semanas, varias influencers muestran su estadía en las playas mientras disfrutan del verano del hemisferio norte. Una de ellas es Sofía “Jujuy” Jiménez, quien mostró un poco de su viaje.A través de Instagram, la modelo argentina compartió varias imágenes luciendo una bikini violeta con tiras de neón que cruzan su abdomen. “Jujuy” también compartió videos suyos mientras se zambulle en el agua cristalina y disfruta de los paisajes.“No me estaría saliendo hacerme la sexy/seria” detalló en su más reciente publicación. Es que, como se ve en las imágenes, la argentina no puede contener su felicidad mientras disfruta de sus vacaciones.“La sonrisa/ carcajada es automática, no puedo parar” confesó.