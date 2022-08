Florencia Peña evalúa iniciar una demanda a Instagram: el motivo

Espectáculos Florencia Peña mostró las fotos hot por las que le suspendieron Instagram

Desde fines de julio Flor Peña tiene cerrada su cuenta de Instagram por dos jugadas fotos que no pasaron la censura. Desde entonces no puede subir más contenido y su página figura como “no disponible”.Es la segunda vez que su perfil fue cancelado, pero ahora la actriz decidió tomar cartas en el asunto y confirmó que evalúa demandar a la empresa. “Segunda vez en dos meses y medio. Qué raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!”, disparó en su momento a través de Twitter.Y anticipó que la próxima semana definirá si abrirá una nueva cuenta mientras espera. “Necesito pensar. En algún momento me la van a dar, sé que esta vez tarda más porque estamos con carta documento con inicio de posible demanda”, disparó.