Agustina Arias reveló qué la puso “muy triste” e hizo una profunda reflexión

La cantante entrerriana Agustina Arias, se presentó este lunes en el programa de Marcelo Tinelli y cantó ante grandes artistas que están en el jurado. La intérprete paranaense cantó "Oh Darling" de Los Beatles y tras ello dijo a: “Estoy feliz, puse lo mejor de mí”.Con el paso de las horas, la artista expuso sus sentimientos. Entre agradecimiento y reflexiones se refirió a una situación que la ha puesto “muy triste”, haciendo referencia a que “la mayoría de las mujeres me insultan y se ríen de una manera despectiva y totalmente fuera de lugar” de diversos aspectos de su presentación.La cantante de la Banda de Policía de Entre Ríos señaló que leyó comentarios en medios de la provincia, a quienes agradeció “por ser tan amorosos y siempre estar al lado de los artistas”.Asimismo, dio “gracias inmensas a esas personitas que me dan tanto amor en cada palabr. Gracias a los que opinan con fundamentos y con una crítica constructiva que sin dudas las recibo con mucho amor y prometo seguir trabajando para mejorar aún más”.“Mi vida es la música, el escenario es mi vida, di lo mejor de mi esa noche con todas las pautas marcadas; no alcanzó y así y todo fui feliz igual porque jamás pensé llegar a un estudio de televisión tan inmenso, más allá de que guste o no todo lo que se encuentra en él”.Sin embargo, Arias hizo notar que “y totalmente fuera de lugar ya sea de mi vestuario, de mi cuerpo, de que si tengo panza o las gomas caídas, que si se me ven los cachetes, que soy soberbia, que compito con otra compañera, que tendría que cantar temas que hago con la banda (¿qué tiene que ver la banda?) etc”, pero ¿si no fuese así? como pasa con miles de personas que día a día luchan por quererse más, por salir adelante como pueden”“¿A veces pienso:a las personas y sobre todo a una de su mismo sexo con tanta frialdad?”, se preguntó la joven.Y cerró: “Siempre mi respuesta es que cada uno da lo que tiene en su corazón; no puedo hacerme cargo de eso, pero