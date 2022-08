Lizy Tagliani fue confirmada en ¿Quién es la máscara?: qué rol ocupará

A días de que empiecen las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el nuevo programa de Telefe en el que Natalia Oreiro hará su debut como conductora en la TV argentina, se confirmó la participación de Lizy Tagliani.



Junto a Wanda Nara y Roberto Moldavsky, la humorista será una "investigadora" y deberá descubrir quiénes son los participantes del ciclo.



El certamen contará con figuras del mundo del espectáculo que deberán cantar ante las cámaras disfrazados de pies a cabeza con trajes elaborados que no den indicio de quién se trata.



"Veinticuatro famosos participan de este desafío, con su voz y actitud preservando su identidad dentro de sofisticados disfraces y procurando no ser descubiertos para continuar en el certamen.



Natalia será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes, a través de especulaciones, intentarán descubrir el secreto mejor guardado.



¿Quién es la máscara?", adelantó el canal, sin confirmar la fecha de debut.



De hecho, a diferencia de otros realities, deben cuidar con mucha atención que no trasciendan los nombres de los participantes, ya que en caso de que algún nombre salga a la luz, deberán dejar a esa persona fuera de concurso para que el programa no pierda su atractivo.



"Estoy feliz de compartir con mis queridos compañeros este programa. Nos vamos a divertir muchísimo y además entretener a las familias en sus casas", señaló Lizy.



En el plano personal, Lizy se encuentra mejor que nunca. En pareja con Sebastián Nebot, un joven mendocino con el que se reencontró hace pocos meses, la artista reconoció que tiene ganas de ser mamá.



"Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá", explicó cuando participó en PH, podemos hablar y reveló que por ser trans no se permitía hablar de su deseo.



Y sus planes están tan encaminados que, recientemente, en una entrevista con Intrusos contó que ya eligió el nombre que le va a poner a sus futuros hijos.



"Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento", reveló.