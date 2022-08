Adriana Aguirre habló sobre su romance con un joven: “Pacos hay muchos”

A tres años de su separación de Ricardo García, quien fue su gran amor y compañero durante más de tres décadas, Adriana Aguirre volvió a enamorarse. "Tiene 25 años. Se llama Francisco, pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru", reveló la vedette.Y en diálogo con Noticias Argentinas, dio detalles de su presente amoroso. "Si bien nombré a una persona que conocí, de 25 años, con la cual estoy manteniendo una relación incipiente muy linda, cálida y amorosa. Estamos muy bien y la relación requiere mucha privacidad. Él es de un perfil muy bajo y he decidido cambiar el mío para mantener mis relaciones íntimas en la privacidad", señaló la artista y aseguró que, a pesar de la diferencia de edad, su nueva conquista es "un caballero" que supo cómo seducirla.Más allá del revuelo que se generó en las redes y de los guiños que intercambió con el cantante cuyo nombre real es Ulises Guerriero,. "Simplemente dije Paco y todo el mundo lo relacionó con Paco Amoroso, pero Pacos hay muchos. Si tiene que ver o no, lo dejo a tu criterio. Pero realmente estamos muy bien, felices", destacó. Y contó cómo surgió el amor: "Nos conocimos trabajando meses atrás, no fue instantánea nuestra relación. Al poco tiempo por Instagram nos comunicamos".

Además, le respondió a quienes la critican por la diferencia de edad que tiene con su flamante pareja. "Es la primera vez que salgo con un hombre más joven que yo. Cuando se da al revés, la sociedad lo aprueba y lo aplaude. Quiero creer que estamos en una sociedad igualitaria y esto debe tomarse por igual. Las críticas no deberían ser así", reflexionó.Pero, en contraposición a los cuestionamientos que recibe, Aguirre se siente plena. "Lo más importante es el amor y estar enamorado. El amor no tiene edad, eso es lo que considero y siento en estos momentos. Estoy muy feliz. He pasado momentos muy duros, feos, estuve más de un año y medio postrada sin poder caminar. Me rehabilité a todo pulmón y así soy yo: temperamental, vehemente, sanguínea y pasional", manifestó.Por último, aseguró que Ricardo García se tomó bien su nuevo romance. "Lo vive con tranquilidad, porque si bien no somos pareja. Con Ricardo somos amigos, familia -por la cantidad de años que hemos estado en pareja- y socios. Desde 2019 que no estamos juntos, pero seguimos siendo familia. Mientras él no se vea involucrado ni manoseado, no tiene problema. Está todo muy bien por ese lado", concluyó.