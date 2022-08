Emilia Mernes se presentará por primera vez en Paraná: precios de las entradas

mi gente hermosa quiero anunciarles que salimos con el tour “TuCreesEnMi?” por toda la Argentinaaa ? nos vamos a poder encontrar dentro de muy poquito!!! a quién veo ahí ??? los amo muchooooo ??????

Emilia Mernes confirmó este miércoles su gira nacional, y entre las ciudades que visitará para presentar su show con las canciones de "Tú crees en mí?", su primer álbum de estudio, está Paraná.La cantante oriunda de Nogoyá, actualmente en pareja con Duki, el rapero argentino de 26 años, se presentaráSegún pudo saber4 de agosto a partir de las 15hs por sistema Passline Argentina.Con sus colaboraciones más populares, hasta su más reciente repertorio, la entrerriana viene dándose a conocer en todo el mundo con canciones que acumulan hasta hoy millones de reproducciones en las plataformas digitales, con éxitos como "Intoxicao" con Nicki Nicole, "Como si no importara" y "Esto recién empieza" con Duki y "Rápido lento" con Rusherking.Según el sitio de Passline, las entradas para el show de Mernes en Paraná tendrán los siguientes costos:Además los fanáticos podrán vivir unacon la cantante, la cual no incluye entrada al show y tiene un costo de $18.000Esta opción, que propone “ser parte de una experiencia inolvidable en el concierto”, incluye:- Ingreso preferencial al arena.- Backstage Tour donde verás al staff de Emi en acción y todo lo que se vive tras bambalinas antes del show!- Acceso al Lounge Vip antes del show con música y snacks!- Kit de merch oficial.- La posibilidad de ganarte uno de los kits de Cristales para los ojos para que tengas el auténtico look Emilia para el show!- Credencial de souvenir de Tú crees es mi? Tour.- Postal de Emilia autografiada.- Foto con Emilia, tomada por un fotógrafo profesional!La VIP Experience no incluye acceso al show, es únicamente válida como compra adicional a la entrada de cualquier sector.Además de la venta online, las entradas también se venderán en The Music Store (Gualeguaychú 442, Paraná)El inicio del show está previsto para las 20 y la apertura de puertas será a las 19.