El entrerriano Thomas Spagnol se lució nuevamente y sigue en “La Voz Argentina”

La Voz Argentina continúa con sus batallas, esta vez fue el turno del entrerriano Thomas Spagnol y la volvió a romper. El tema interpretado junto a su compañero Nicolás Robul fue “Me siento mucho mejor” cuyo título original es I'feel a whole lot better (Me sentiré mucho mejor). Este tema fue escrito y grabado por primera vez en 1965 por el grupo de rock norteamericano The Byrds y posteriormente fue popularizado por Charly García.Spagnol y Robul tienen la misma edad, y esta vez los jóvenes se enfrentaron en la batalla frente a un jurado que supo reconocer el trabajo logrado de los participantes, pero todos destacaron la actuación del entrerriano.“Siento que Thomas estaba mejor parado en la canción”, dijo Ricardo Montaner. Otra que coincidió fue Soledad Pastorutti, y tanto Ricky, como Mau, no dejaron de halagar al gualeguaychuense.

Por su parte, Lali, dijo que “es muy difícil, a mí me gustan mucho los dos, me gustó mucho que traigan esa canción, hacerla de esa manera, que se animen”. Al referirse al entrerriano, Lali expresó que “es verdad que vocalmente Tomi estuvo más seguro”. Finalmente pronunció: “Quien sigue en el Team Lali, es Thomás”.El joven entrerriano de 18 años de edad volvió a deslumbrar al jurado, y sigue en La Voz Argentina, programa que se emite por Telefé. “Lo disfruté mucho, la pasé muy bien”, dijo tras avanzar a una nueva etapa.