Embarazada, posó más sensual que nunca

La bailarina Noelia Marzol fue furor por mostrar fotos de su embarazo de cuatro meses y también por volver al teatro a continuar con la obra de Muscari, “Sex”.“Ya no me entra mi ropa”, dijo la actriz en su posteo haciendo referencia a que le estaba usando la ropa a Ramiro Arias, su marido.A principio de año la famosa se alejó por unos meses de la obra que dirige Jose María Muscari para preservar su embarazo y cuidar a su bebé. En junio decidió irse de vacaciones a Playa del Carmén sin su marido y su hijo. “Necesito cuatro días al menos sola porque no doy más. Parí a Dona y no paré por una elección personal ya que amo trabajar, bailar y todo lo que hice. Pero llega un momento en que se hace cuesta arriba”, confesó.Desde el año 2019 Marzol participa en Sex, viví tu experiencia y es una de las grandes figuras del show junto a Adabel Guerrero, Virginia Gallardo, Diego Ramos, entre otros. En su primer embarazo trabajó en la obra hasta último momento y este año retomó su papel a los cuatro meses de gestación, deslumbrando como siempre a todo el público con sus grandes dotes de bailarina.El futbolista y la actriz conversaron sobre el futuro de su familia y Ramiro le comentó que podría realizarse una vasectomía como método anticonceptivo, teniendo en cuenta los dos embarazos de la famosa. “Hoy, vamos por esa. No pensamos en otro hijo. Después, nunca se sabe. Con Dona estábamos convencidos de que queríamos otro y ahora estamos convencidos de que no queremos más. Aunque todo puede cambiar”, contó Marzol. La pareja ya estuvo haciendo consultas para entender un poco más de que se trata ese método y si es reversible o no.