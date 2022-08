Escotada y frente al espejo, Morena Rial fue contundente con una frase

Morena Rial se instaló en Córdoba desde hace mucho tiempo, cuando conoció al padre de su hijo y, pese a que la relación no prosperó, su amor por la provincia la hizo plantar bandera allí.A la hija de Jorge Rial, le encanta mostrar sus looks e interactuar con sus fans.Este martes se la jugó frente al espejo con una pollera negra y un minitop escotado gris, con nudo en el centro. No faltó el clásico besito de More, que se llevó los mejores comentarios.“Holi”, escribió junto a la imagen, que en pocas horas se llenó de los mejores halagos. Vale recordar que con la intención de no dar lugar a los haters, hace tiempo que limitó los comentarios.Además, compartió una frase con dedicatoria encubierta: “Te puedes ir cuando gustes, pero no volver cuando quieras”. ¿Dirigida a alguno de sus ex?.