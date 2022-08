Su gato le perforó el ojo, pero “por suerte no le tocó la córnea”: los detalles

La panelista televisiva Estefi Berardi contó: "Una exangelita tuvo un accidente. Está bien, pero pudo haber sido mucho peor. Su gato le perforó el ojo, por suerte no le tocó la córnea".



"Lo que me cuentan es que entró al sanatorio chorreando sangre, se agarraba la cara. Fue re simple, porque pasó que ella rescató a un gatito de la calle la noche anterior, lo llevó a su casa, a su gato de siempre no le gustó nada y cuando le estaba dando besos se ve que le sintió olor al gato rescatado y le pegó arañazos", detalló.



"Tiene cortado el cachete, la oreja y con la uña le perforó el ojo. Por suerte no llegó a la córnea y ahora la situación está controlada", contó Estefi Berardi. Sobre el final del programa, la angelita reveló que se trataba de Miriam Lanzoni y agregó: "Estuvo hoy en la clínica, súper mal. Mañana tiene que volver para un control, está muy preocupada porque tiene la cara súper mal y tiene mucho trabajo".

Fuente: Exitoína