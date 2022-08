Subastan una colección de joyas de Elvis Presley

Una colección de joyas que Elvis Presley regaló a su mánager, el coronel Tom Parker, saldrá a subasta el 27 de agosto.



GWS Auctions ha reunido doscientos artículos, entre ellos anillos de oro con incrustaciones de joyas, gemelos, relojes y cadenas. También se incluye la guitarra que tocó Presley durante su famoso especial televisivo de "regreso" de 1968.



Algunas de las piezas fueron diseñadas por la antigua esposa de Presley, Priscilla Presley.



"Bueno, seguro que me trae recuerdos", dijo Priscilla Presley a Reuters.



Añadió que era una broma recurrente con su exmarido que constantemente compraba o encargaba joyas para Parker porque el mánager ya tenía todo lo que necesitaba y los Presley no sabían qué más comprarle.



Priscilla Presley dijo que se sentía protectora de los artículos porque ella diseñó algunos de ellos, incluidos los artefactos con el logotipo de la TCB Band, los músicos que formaban la sección rítmica principal de la banda de acompañamiento de Presley en sus últimos años. "TCB" significaba "taking care of business", una expresión favorita de Presley.



Priscilla Presley apoyó la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.



"Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa", dijo. "Quiero estar segura de que eso va a ir a parar a alguien que lo va a cuidar, que lo va a querer".

