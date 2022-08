Chano reapareció en las redes sociales mientras lucha contra sus adicciones

Chano eligió Instagram para comunicarse con sus seguidores y este lunes por la tarde publicó dos imágenes suyas mientras tocaba la guitarra y sonreía.



Más tarde, aprovechó las mismas fotos y las subió a su feed: "Hola mundo", escribió con un emoji de un corazón al final.



En los comentarios, anunció que tiene novedades para contarles a todos sus fanáticos.



"Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos”, redactó.



La reacción de todos los cibernautas fue de mucha alegría, ya que no solo lo llenaron de respuestas positivas y llenas de cariño, sino que la emoción también se trasladó a Twitter, donde lo hicieron tendencia. La mamá de Chano habló sobre el estado de salud de su hijo En los últimos días, Marina Charpentier, la mamá de Chano, habló sobre el estado de salud de su hijo y su lucha contra las adicciones.



"Él está consciente de que la pasó muy mal y sigue dando la batalla por la recuperación", dijo.



"Lleva 73 días internado, sin consumo, con una vida tranquila, haciendo tratamiento y quiero volver a su vida. Ojalá que la enfermedad no le juegue una mala pasada y ojalá que lo logre", sumó en Radio Colonia sobre el ex líder de Tan Biónica.



Por otro lado, recordó el incidente de hace un año atrás en el que Chano corrió peligro luego que, en pleno brote psicótico, el oficial Facundo Amendolara le disparara en el abdomen, ocasionándole la pérdida del bazo, un riñón y parte del páncreas.



"Los médicos avalaban que volviera a trabajar y yo no me meto, porque tiene 40 años", expresó sobre su rápido regreso a los escenarios.

Amendolara justificó que disparó contra él "como último recurso" para salvar su vida.



Al respecto Charpentier indicó: "Todo lo que ocurrió es producto del problema de la Ley de Salud Mental que no se ejecuta como corresponde, sin personas preparadas y calificadas atendiendo las situaciones en las que uno pide ayuda".



NA.