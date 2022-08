El hijo de Abel Pintos sufrió un accidente doméstico

Tuvimos un accidente casero y terminamos en el hospital pediátrico de Resistencia. Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia. GRACIAS ♥?. Ya estamos en casa y Agus está bien. — ABEL (@AbelPintos) August 1, 2022

El cantante Abel Pintos y su esposa, Mora Calabrese, vivieron un difícil momento a raíz de un accidente casero que sufrió Agustín, el hijo que tienen en común.El bebé de un año y nueve meses tuvo que ser atendido de urgencia en un hospital de Resistencia, Chaco, provincia de la que es oriunda la empresaria, y una vez que estuvieron tranquilos, Pintos lo contó en sus redes sociales."Tuvimos un accidente casero y terminamos en el hospital pediátrico de Resistencia. Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia. Gracias", escribió el bahiense en su cuenta de Twitter y le llevó tranquilidad a sus fanáticos: "Ya estamos en casa y Agus está bien".Si bien no se especificó qué fue lo que le sucedió al nene, los comentarios se multiplicaron con distintos episodios de accidentes caseros que tuvieron otras familias, algo que puede suceder durante los primeros años de vida y se torna más común de lo esperado.Durante más de 20 años, Pintos fue muy celoso de su vida fuera de los escenarios. Sin embargo, desde que confirmó su romance con Calabrese, el cantante se relajó y comenzó a compartir más cosas personales tanto en los medios como en las redes.La pareja se conoció en un concierto que él dio en Chaco en octubre de 2013. Ella era fanática de su música e hizo hasta lo imposible para conocer a su ídolo y sacarse una foto en el camarín. Pintos, que tiene una relación muy cercana con sus seguidores, accedió a posar junto a la bellísima joven y desde entonces vivieron una relación oculta durante seis años.La agitada agenda del cantante, con sus conciertos y giras por el mundo, y la vida de Mora en Chaco junto a su hija, Guillermina, por momentos no eran compatibles y por esta razón, atravesaron más de una crisis.En septiembre de 2019, luego de que se conociera su noviazgo secreto, Abel decidió salir a confirmar su romance públicamente pero no dio más detalles y en San Valentín de 2020 le dedicó un sentido mensaje a su novia: "Estás enamorado: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande.¡Salud por eso! ¡Feliz día!", escribió junto a unas imágenes en las que se los ve bailando acaramelados.Semanas más tarde, el bahiense anunció que estaban esperando su primer hijo juntos. "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción", escribió a mediados de marzo en sus redes junto un emoji de una mujer embarazada. Y en una compartió su emoción en una entrevista: "Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón".Finalmente, Agustín nació el 21 de octubre de 2020 y su papá lo presentó en las redes sociales con una canción de Fito Páez. Y ya con una sólida familia ensamblada, decidió proponerle matrimonio a Mora para oficializar su unión.Así fue como en octubre de 2021 se casaron en secreto en una capilla de Cañuelas, con una ceremonia oficiada por el padre Ramón, un párroco amigo del cantante. Antes de pasar por el registro civil, hicieron una celebración íntima en Chaco y días después de haber firmado la libreta roja disfrutaron de un mega evento en Estancia Villa María, un hotel cinco estrellas en el que también festejaron su boda Luciana Lopilato y Michael Bublé, Araceli González y Fabián Mazzei, entre otras parejas.