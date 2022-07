Nicole Neumann se hartó de los pedidos de Manu Urcera: "Estoy cansada"

Nicole Neumann y Manu Urcera siguen juntando millas por las rutas argentinas en su historia de amor que ya lleva más de un año. Luego de unas vacaciones en San Martín de los Andes, donde disfrutaron de las atracciones de la nieve, la pareja siguió su ruta hacia el Autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde el piloto de autos tenía que cumplir con sus compromisos profesionales.



Sin embargo, entre tanta convivencia surgieron algunos resquemores que el deportista subió a sus redes sociales. Todo ocurrió cuando estaban en la cama, listos para irse a dormir, y Manu le pidió a Nicole si le podía preparar “un cafecito” y llevárselo. La cara de la modelo lo dijo todo, y el piloto se dio cuenta de inmediato.



A continuación, Manu le ofreció un “derecho a réplica”, que la jurado de Los 8 escalones del millón aceptó gustosa. Allí contó entre risas que estaba levantada desde las 7:30 de la mañana y que por ese motivo necesitaba descansar y estar tranquila para poder ir a la carrera. Y explicó el motivo de su enojo: “Hice tres viajes (de la habitación a la cocina) para la comida y un cuarto viaje para el postre y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito”.



Pero para el piloto no fue suficiente y redobló la apuesta: “Tres viajes porque sos ineficiente, gordi. Somos dos. Son dos platos y en el mismo viaje que fuiste podrías haber traído el postre”. “Bueno no sé, hice cuatro viajes y cuando ya me voy a meter a la cama me saliste con el cafecito”, contestó Nicole. El piloto le preguntó cómo fue su cara y la modelo respondió sin culpa y sin anestesia: “De culo”.



Mientras estaban camino a San Martín de los Andes, junto con Indiana, Sienna y Allegra, las hijas de Nicole y Fabián Cubero, la pareja había subido otro momento de intimidad. En el largo viaje a la ciudad neuquina, y para matizar las horas de ruta, al piloto de autos se le ocurrió imitar a su pareja, ironizando sobre sus supuestos requisitos que exigiría al llegar al centro de esquí.



Ahora, la pareja inició sus vacaciones de invierno, para lo que eligieron un destino típico de la temporada y se instalaron en San Martín de los Andes junto a las tres niñas. Allí ya disfrutan de las típicas atracciones en la nieve en una ciudad que ya habían visitado hace un año.



El automovilista fue ganando confianza y siguió haciendo de las suyas: “Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor…”, enumeró Urcera, haciendo referencia a las posibles exigencias de Nicole, mientras ella le respondía con carcajadas. “Después no quiero esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”, agregó, haciendo pública algunas de las características de la modelo.