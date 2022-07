Pampita quiso entrar a un boliche en Ibiza y la "rebotaron"

Ibiza se convirtió en el nuevo destino favorito de los famosos y celebridades. Y hasta allá volaron Pampita con sus hijos y sus amigas, en donde se organizó para poder disfrutar de todos: playa y pileta durante el día con sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana; y diversión por la noche con su círculo más íntimo.



No es la primera vez que la conductora viaja con una comitiva bien nutrida. Ya se volvió un clásico, varias veces en el año, junta algunos días libres y se sube a un avión con parte de su familia y amigos. Lo hace desde su rol de embajadora de hoteles de lujo. Ya viajaron a festejar sus 40 años, en manada también fue su propuesta de casamiento, su fiesta y cada una de sus vacaciones, ya sean de verano o de invierno, como en este caso. En esta oportunidad, y huyendo de las bajas temperaturas de Buenos Aires, la modelo eligió un destino soñado: España. Y hasta allí llegó, primero a Ibiza, donde disfrutaron días de sol y playa y ahora a Madrid, donde sacaron provecho de cada una de las instalaciones de hotel al que fueron invitados.



Ahora se conoció una situación que atravesó la modelo que no fue para nada agradable. Es que el grupo de amigas quiso aprovechar para distenderse y salir en la noche de Ibiza a uno de los más reconocidos boliches de la zona y en donde suelen haber grandes conciertos de DJs: Ushuaia. Sin embargo, en LAM (América) mostraron imágenes de la top viviendo un momento insólito. “La rebotaron en la puerta del boliche, dos veces. El boliche es súper exclusivo”, dijo la periodista Fernanda Iglesias.



Mientras que en el piso las panelistas debatían sobre los motivos, en el video se la podía ver muy producida, con una trenza larga, un enterito con la espalda descubierta y short negro, retirándose del lugar muy enérgicamente. “Esa es la caminata de ella enojada”, dijeron en el piso. Según algunas de las conclusiones que sacaron las angelitas, la conductora habría sido rebotada por no estar anotada en la lista de invitados y como son muy exigentes no le permitieron entrar.



Ángel De Brito también dejó su punto de vista y en un tono irónico dijo: “Por ahí se olvidó que estaba en otro país. Fue y dijo, ‘Hola, soy Pampita’ y ahí eso no sirve’”.