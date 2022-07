Nancy Pazos contó que no usa ropa interior desde hace 20 años

Nancy Pazos sufrió una caída en vivo que se volvió viral. Además de tirar parte del decorado del programa televisivo, la periodista mostró de más porque no llevaba ropa interior. Ahora, ante la gran repercusión que tuvo ese momento, explicó el motivo por el cual desde hace 20 años no usa bombacha.Todo comenzó cuando al aire de LAM (América) hablaban del blooper. Entre los comentarios, burlas y chistes, se abrió un debate sobre llevar o no ropa interior.Varias angelitas opinaron que era incómodo y otras preguntaron si no se estaba más expuesto a gérmenes. Pero Carolina Molinari fue tajante: “Me parece muy sucio no usar ropa interior”.Un usuario se hizo eco de la frase y se la hizo llegar -un poco tergiversada- a la protagonista de la caída a través de Twitter. “‘Nancy Pazos es una sucia, por no usar ropa interior’ by Las Angelitas #LAM”, escribió arrobando a la periodista.Rápidamente, ella salió al cruce y habló sin tapujos:

Todo ocurrió este jueves al comienzo de A la Barbarossa (Telefe) donde los miembros del equipo dieron inicio al ciclo bailando “Todo el mundo está feliz”, el éxito musical de Xuxa. La humorada continuó con una guerra de almohadas y, en medio de la batalla, la periodista tropezó con una pequeña mesa del decorado.En su intento por no perder el equilibrio, Pazos no solo terminó en el piso sino que también tiró una butaca y una pequeña mesa con un jarrón, un cuadro y un espejo.“No salió al aire la caída, ¿no?”, preguntó a pura ironía cuando se ubicó en la mesa del programa. “Sí salió, mi amor, salió todo”, respondió Lío Pecoraro. “Se te vio todo”, señaló Georgina Barbarossa. Y en la misma línea Josefina Pouso añadió: “Salió la casita feliz”. Lejos de hacerse la desentendida, Pazos admitió que no llevaba ropa interior: “Abajo no hay nada”.Afortunadamente, la panelista no sufrió ninguna lesión, pero su blooper se volvió viral en las redes sociales. “Qué buen blooper”, “¡Nancy se cayó! Jajaja, qué genia”, “La caída de Nancy Pazos es increíble”, fueron algunos de los comentarios.