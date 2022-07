Will Smith se disculpó por el cachetazo en los Oscar: “Fue inaceptable”

Qué le dijo Will Smith a Chris Rock

El actor Will Smith le pidió disculpas a Chris Rock por haberle pegado un cachetazo en medio de la última ceremonia en la que se entregaron los Premios Oscar. Lo hizo a través de un video que subió a sus redes sociales.“Me acerqué a Chris y el mensaje que me dieron es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, lo hará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy acá para cuando estés listo”, aseguró.En el mensaje que compartió en un video en su canal de YouTube, el actor de Men in Black, además de pedirle perdón a su colega por la situación que le hizo vivir, también se mostró arrepentido por cómo actuó con la familia del humorista.“Esa fue una de las cosas que en ese momento no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, comentó.

“Me equivoqué”

El intérprete, a la vez, habló sobre su esposa, Jada Pinkett Smith y aclaró que ella nunca le dijo que fuera a pegarle a Rock. “Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen que tenían de mí. El trabajo que estoy tratando de hacer es estar profundamente arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”, lanzó.Sobre el episodio, Will Smith reconoció que fue “impactante” y prometió tratar de poner “luz, amor y alegría en el mundo”. “Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son las del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, enfatizó.

Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock

Durante la ceremonia del Oscar de este año, Chris Rock tuvo una pequeña participación en el escenario e hizo varios chistes. Entre ellos, uno que tuvo como protagonista a Jada Pinkett Smith que estaba junto a Will Smith en el lugar.“Jada, amo GI Jane 2, no puedo esperar a verla”, comentó. La mención fue debido al film GI Jane, de 1997, cuya protagonista, Demi Moore, tiene la cabeza rapada. Pinkett Smith tampoco tiene pelo debido a la alopecia que padece.Cuando la cámara tomó la reacción de ella se la vio hacer un gesto de rechazo. Inmediatamente, Smith subió al escenario y cacheteó a Rock. “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, le gritó al volver a sentarse.Días después del episodio, Smith fue sancionado por la Academia con dureza. El actor no podrá ir a ningún evento organizado por la entidad en los próximos 10 años. Fuente: (Tn)