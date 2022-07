Guillermina Valdés desmintió rumores de romance con importante político

La reciente soltería de Guillermina Valdés había despertado algunos rumores de romance con un reconocido político, pero la ex de Marcelo Tinelli no tardó en desmentir que esto sea cierto.



La actriz fue consultada por La Nación por su supuesto vínculo amoroso con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya que al ser muy amiga de Julieta Spina, quien es la esposa del hermano del político, muchos periodistas comentaron que Valdés y Rodríguez Larreta estarían más cerca ahora que ella terminó su relación con Tinelli, ya que él está separado desde hace un año y medio de quien fue su mujer por muchos años, Bárbara Diez.



Ella aseguró al portal del diario que esto es totalmente falso: "¡Esto es una locura, no sé de dónde sale! Están inventando, es mentira que salgo con Horacio Rodríguez Larreta". De igual manera, Guillermina reafirmó que su soltería sigue intacta desde que decidió terminar su relación de más de nueve años con el conductor televisivo: "No estoy saliendo con nadie".

Fuente: Exitoína