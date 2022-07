De Paul habló de su noviazgo con Tini y su separación de Camila Homs

Hace varios meses que la vida privada de Rodrigo De Paul copó los portales de noticias por su relación con Tini Stoessel y ahora el futbolista de la Selección argentina salió a cruzar las versiones de que había empezado a salir a la cantante cuando Camila Homs, su expareja, estaba embarazada de Bautista, su segundo hijo.El jugador del Atlético de Madrid rompió el silencio en América Noticias Mediodía y afirmó: "Se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso", señaló."Cuando Cami estaba embarazada, estábamos en una pandemia, Italia estaba cerrado y yo no la conocía a Tini. Cada uno tenía su vida y estaba encerrado", fue lo primero que quiso aclarar."La primera vez que fui a Argentina fue para jugar la Copa América, que estuve 45 días encerrado. Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero sobre todas las cosas también a Tini, porque de última es una separación que tuve yo", agregó.Y continuó: "Con Camila nos separamos en buenos términos. Ella después vino para acá a traerme los chicos, Bautista era muy chico, así que entraba acá a casa...".Además, aseguró que con Homs tiene como prioridad proteger a los dos hijos que tienen en común: "Fue todo en buenos términos, después hay un tema económico que decidimos tratarlo con alguien que sepa del tema", sostuvo.Y desmintió cualquier tipo de impedimento para viajar a Qatar a jugar el Mundial debido a la demanda de su ex."Lo más importante es que a Tini la conocí cuando me separé de Camila. Ella después empezó a hacer su vida, está con una persona con la que está super bien y estuvo en el cumpleaños de mi hijo, con mi familia", insistió y repitió las circunstancias en las que conoció a la cantante en más de una ocasión."Lo hago para proteger a Tini y sacarla de un lugar en el que no tiene nada que ver. Estuve muchos años con Cami, a veces las cosas se terminan, pero no por eso tiene que pasar algo malo.También lo hago para cuidar a Cami, a mis hijos, que el día de mañana pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les va a gustar", dijo sobre los motivos que lo impulsaron a hablar.Y aseguró que le entristece escuchar rumores sobre su vínculo con Francesca (3) y Bautista (1). "Me dejaron en un lugar como que no cumplía el rol de papá y a veces me duele, pero sé quién soy y eso es lo más importante. Me genera dolor cuando afecta a mi pareja, a mi mamá, que ve un montón la tele. Dijeron cosas que no tenían sustento", manifestó.En línea con lo que estaba exponiendo, reveló que pronto Camila viajará a España con su nueva pareja y que podrá a tener a sus hijos en su hogar durante dos semanas."Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a super disfrutar. Viene a acompañarme la chica que los cuida allá a ellos", contó.

Por lo pronto, su relación con Tini seguirá a distancia. "Cada uno tiene su vida con una dinámica bastante especial, pero estamos intentando que esos caminos se unan en cierto punto para seguir proyectando lo lindo que nos está pasando", explicó.Y aseguró que en ningún momento la artista fue mal recibida por las esposas de los futbolistas de la Selección cuando estuvieron en el cumpleaños de Lionel Messi en Ibiza.Por último, sin tener confirmada aún su convocatoria al Mundial de Qatar, se mostró esperanzado con la posibilidad de ganar la Copa del Mundo con la "Scaloneta" y aseguró que le encantaría que Stoessel lo acompañe en un desafío tan importante en su carrera. Fuente: (NA)