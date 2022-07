Silvina Luna detalló qué pasó con Martín Salwe debajo de las sábanas

Silvina Luna y Martín Salwe se perfilaban como una de las parejas más románticas de El Hotel de los Famosos (eltrece). Durmieron juntos en la suite y se hicieron muchos mimos, pero la modelo terminó desilusionada. Él la reemplazó por Emily Lucius y desde entonces se declararon la guerra. Ahora la ex Gran Hermano lo dejó mal parado con un dato de su zona íntima.Aunque reconoció que no llegaron a tener sexo, sí vivieron momentos fogosos. “Hubo una cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero. . . ”, pronunció en el programa televisivo LAM antes de ser interrumpida por Ángel De Brito.“¿Poquito? No encontraste mucho. . . por lo que dijiste recién”, retrucó el conductor, y la respuesta de la modelo sembró dudas. “Me quedé ahí. . . con ganas ¡No alcanzó!”, aseguró.En el reality, la modelo encontró un buen compañero para pasar el rato. Salwe le reveló que sentía que estaba cumpliendo “el sueño del pibe”, ya que ella siempre le atrajo. Lo que él jamás se esperó es que se le metiera en la cama, con las cámaras registrando cada uno de sus movimientos.“Tengo acá a Tincho que me motiva todos los días. Con él tenemos mucha piel. Suelto la cabeza, me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego. Hay mucho fuego”, reconoció Silvina en aquel entonces. Por su parte, el joven expresó: “Si éstas frazadas hablaran, olvídate”.Tras quedar eliminada, la rosarina pensó que afuera del programa podría seguir conociendo al exlocutor de ShowMatch, pero él la reemplazó rápidamente por Emily Lucius. Esto no le cayó nada bien y desde ese momento le declaró la guerra.“Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego”, sentenció Silvina.