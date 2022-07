Según Suar “es inminente el regreso” de Mirtha Legrand a la televisión

El empresario, productor, actor y gerente de Programación de El trece, Adrián Suar, reveló que "es inminente el regreso" de Mirtha Legran a la televisión, tras varios meses de negociación para que la diva retome su programación habitual en ese canal.



"Yo creo que es inminente el regreso de ´Chiquita´", dijo Suar en una comunicación con Telenoche, mientras participaba del evento por los 150 años del Teatro Liceo.



Además, agregó: " se mandaron las correcciones del contrato, seguramente le habrá llegado a la productora y esperamos que se termine de definir".



A su vez, destacó que "de parte nuestra está todo bien", en relación a que la posible fecha para que Legrand regrese a conducir su tradicional ciclo sea a partir de septiembre este año.



De todos modos, los programas de los sábados a la noche y los domingos al mediodía no contarán solamente con ella, ya que hará la co-conducción con su nieta Juana Viale.



La versión de Mirtha Legrand sobre su vuelta a la televisión



Presente también en el evento, Mirtha Legrand dio su versión sobre su regreso a la televisión, pero fue más cauta que Suar.

"No sé, no estoy al tanto", manifestó sobre las negociaciones entre Nacho Viale y El Trece.



"No sé cómo están (las negociaciones), no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta El Trece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada", aseguró.



Por otro lado, dijo que no es seguro que septiembre sea el mes en el que se de su arribo definitivo a la TV: "No está resuelto todavía".