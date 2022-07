Matías Defederico cargó contra Cinthia Fernández y ella respondió

Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández en las redes: "Hasta la Justicia se da cuenta de que la única traba con mis hijas sos vos"Matías Defederico apuntó contra Cinthia Fernández en las redes: "Hasta la Justicia se da cuenta de que la única traba con mis hijas sos vos".Matías Defederico celebró en su cuenta de Instagram el revés judicial que sufrió Cinthia Fernández. En las imágenes mostradas por él, la panelista había pedido una cautelar para limitar las acciones de su exmarido, pero no tuvo el respaldo de la Justicia.El fragmento que muestra el deportista en las historias resalta: “Defederico no podría retirar a sus hijas del colegio y que, aunque ella firma que no pretende impedir el contacto con sus hijas, crea trabas injustificadas, violando la propia medida cautelar de protección de peticiona”.A ese recorte le agregó la frase: “Hasta la Justicia se está dando cuenta de que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres”.En la siguiente historia, mostró otro fragmento en el que revocaron su cautelar que limitaba sus acciones: “Querida progenitora: te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero este no lo contás ni festejás”, celebró Defederico.La mediática respondió enfurecida a las historias de Instagram publicadas por su expareja. Según mencionó, el recorte que hizo el exfutbolista no fue una decisión de la Justicia que lo favorecía, sino su declaración previa.“No ganaste nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás, que dice que la Justicia considera que yo te impedí ver las nenas, es mentira”, dijo la bailarina.“El único punto que revocaron es poder volver a hablar, después la Justicia me dio la razón en todo. Y se lo dejaron, porque ahora en agosto ya vencía. Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero”, continuó.Además, contó detalles sobre cómo continúa la causa, ya que hay una denuncia por hostigamiento: “Le dijeron ‘Flaco andá a buscar a tus hijas y dejate de hinchar’, o sea, lo obligaron”, explicó la panelista. En este contexto, reveló que hará otra denuncia porque con estas publicaciones Defederico “pisó el palito”. “Qué fácil que me la hacés”, sentenció.