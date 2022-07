Angelina Jolie le ganó una batalla legal millonaria a Brad Pitt

Angelina Jolie le ganó una batalla legal a su ex marido Brad Pitt tras disputarse por la venta de la bodega Chateau Miraval.



La bodega tiene un valor de 167 millones de dólares y un juez de Los Ángeles falló a favor de la petición de la actriz. A principios de este año, el actor demandó a su ex esposa por haber vendido su parte de la bodega sin consultarle.



Brad declaró que ambos tenían el acuerdo de no desprenderse, ni vender su parte sin el permiso del otro.



El actor aseguró que invirtió “dinero y sudor” para convertir a Chateau Miraval en una de las mejores fabricantes de vino rosado del mundo generando ingresos anuales de 50 millones de dólares. Además, acusó a Angelina de buscar “ganancias inesperadas no generadas”.



La actriz vendió su parte al fabricante de licores Stoli y para ello necesitaba documentos que estaban en posesión del actor. A partir de esto, los equipos de abogados de ambos comenzaron una batalla legal en Estados Unidos, Francia y Luxemburgo por esta propiedad.





Mientras que los abogados de Jolie reclamaban los documentos, los abogados de Brad Pitt intentaron denegar la petición de Angelina. Sin embargo, el juez obligó al actor a entregar los papeles correspondientes para efectuar la venta.