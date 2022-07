Alex Caniggia ganó la final de “El hotel de los famosos”

Alex Caniggia derrotó a Martín Salwe en la final y se consagró como el campeón del reality "El hotel de los famosos", que se emitió por El Trece. El hijo del ex delantero Claudio Caniggia y de la mediática Mariana Nannis obtuvo 10 millones de pesos como premio.Alex resultó vencedor de una competencia que lo tuvo dentro del hotel durante más de cuatro meses y tras dejar en el camino a más de 20 participantes."Tengo mucha alegría, estoy muy contento", aseguró Caniggia en una nota con los conductores del programa, Leandro "El Chino" Leunis y Carolina "Pampita" Ardohain.Una vez que se enteró que él era el campeón, se reencontró con su novia, Melody Luz, y festejó a los besos."Tantos días, semanas, meses, pasándola bien, mal, con sudor, sangre, rencor... Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón", expresó Alex.Y agregó: "Este reality me cambió la vida, soy otra persona. Este premio para mí lo es todo, es el primer reality que gano".Asimismo, continuó: "Por fin gané un reality. Gané porque estuve mucho más enfocado, no tuve nervios. Voy a todo o nada, hasta romperme el cráneo, romperme el tobillo, romperme lo que sea. Soy una bestia humana".

"Le quiero ganar a Martín por competencia. Bronca, sudor y rencor", dijo Caniggia antes de empezar a competir con Salwe, quien le respondió: "Hay que pasarla bien y que gane el mejor".Ambos participantes comenzaron la final y tuvieron que pasar un laberinto para conseguir tres tarjetas blancas y una dorada.Fue así que el hermano de Charlotte fue más veloz y se quedó con ellas.El tiempo de esta prueba se sumó al del obtenido en la emisión previa.Por lo tanto, el total arrojó un score positivo para Alex, quien se impuso por más de dos minutos de diferencia sobre Salwe, y se consagró campeón.