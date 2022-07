Murió Paul Sorvino, uno de los protagonistas de "Buenos Muchachos"

El popular actor Paul Anthony Sorvino, reconocido a nivel mundial por su papel de Paul Cicero en la película "Buenos muchachos" (Goodfellas), falleció hoy a los 83 años.Sorvino fue recordado en las redes sociales y en los medios de todo el mundo con gran dolor.La noticia fue difundida en las últimas horas por su representante, quién notificó que en el momento de su fallecimiento se encontraba a su lado, la esposa Dee Dee Benkie.Hasta este momento, se desconoce la causa de su muerte, pero su apoderado informó que falleció en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, y que el actor venía arrastrando problemas de salud en los últimos años.Por medio de su cuenta de Twitter, Dee Dee Sorvino expresó un inmenso dolor: "Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Estoy desconsolada".

En tanto, su hija Mira, también lo recordó con profunda emoción: "Ha fallecido mi padre el gran Paul Sorvino. Mi corazón está desgarrado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor en las estrellas papá mientras asciendes".Paul Sorvino había nacido el 13 de abril de 1939 en Brooklyn, Nueva York.Su madre era ama de casa y profesora de piano de ascendencia italiana, mientras que su padre era un inmigrante napolitano que trabajaba en una fábrica de batas.Además de actor, Paul fue cantante de ópera, escritor, escultor y empresario. Sin embargo, el mundo lo recuerda desde hace décadas por su inolvidable papel en "Buenos Muchachos", el film italoamericano de gánsteres que, en 2015 cumplió su 25to. aniversario y lo celebró reuniendo a todos sus protagonistas.Fue en aquella oportunidad cuando Paul indicó: "Este filme es parte de la iconografía americana, una de las tres o cuatro mejores películas de la historia, y si tienes la suerte de hacer algo así en tu carrera, eres muy afortunado".Otra de las películas donde tuvo una destacada participación fue en Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the love of Money, That Championship Season, Reds, Oh God, A Touch of Class.En televisión también actuó en series como La ley y el Orden y en Broadway en That Championship Season.