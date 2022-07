Wanda y una noche de fiesta: un hombre le dio un beso en el escote

Wanda y Zaira Nara viajaron a Ibiza sin sus parejas, Mauro Icardi y Jakob Von Plessen, para disfrutar de unas vacaciones donde no faltó su gran amigo y estilista Kennys Palacios. Fiel a compartir todo lo que hace, la empresaria publicó un video que dejó boquiabiertos a todos: cuando un hombre besó sus pechos.Después de pasar unos románticos días junto a Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Zaira Nara viajó para tomarse un descanso con Wanda y las hijas de éstas. Después de pasear juntas por Italia y Francia, las hermanas viajaron a España. Este último destino se convirtió en el disparador de una supuesta nueva crisis entre Wanda y Mauro Icardi.

Quién es el hombre

Desde que llegó a Ibiza, muchos se dieron cuenta que el intercambio que Wanda y Mauro casi no existía. De hecho, el jugador del PSG ha comentado varios posteos de la empresaria y madre de sus hijas, pero ésta jamás le respondió.En las últimas horas del sábado, Wanda compartió en sus historias de Instagram que había asistido al recital de Ozuna junto a Zaira y Kennys. Sin embargo, la presencia de otro hombre y su accionar fue lo que alertó a todos.Según trascendió, el hombre descontrolado se llamaría Eddie Rodríguez, pero se desconoce si formaba parte del grupo de amigos o no. En la red, varios usuarios indicaron que era parte de "la comitiva". Sin embargo, eso no está claro. Lo que sí queda claro es que Mauro Icardi no estará contento con el accionar del hombre, indicó

Pero el tema no terminó ahí, sino que el joven intentó darle a Wanda un sorbo del trago que estaba tomando. De fondo, Zaira le gritó a su hermana “¡No lo tomes!”. Rápida de reflejos, Zaira instó a la empresaria a borrar el contenido que estaba por publicar. “¡Borralo, borralo!”, le advirtió. Aún así, Wanda Nara decidió subir el video a su cuenta.