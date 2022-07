Tamara Báez hizo fuerte descargo por las burlas que recibe:¿no se cansan?

El gesto que tuvo con sus seguidores



“Yo me pregunto… ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona, ¡Dios! Tenía 14 años”, dijo la pareja de L-Gante.Luego, continuó indignada: “Era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque era de barrio y sigo siendo”.“Tenía flequillo, me sentía turrita, ¿y? ¿Qué problema hay? No entiendo qué les molesta o por qué se ponen contentos cuando comentan cosas feas”, manifestó Tamara indignada.Al final, la mamá de Jamaica les habló directo a los haters: “Anda a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro porque es triste”.Tamara Báez tuvo un gesto con sus seguidores en sus redes sociales al ofrecer regalarles adornos cumpleañeros listos para colocarlos.“Regalo al que lo venga a buscar, quizás hoy tienen un cumple y les sirve”, escribió la pareja de L-Gante en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a unas imágenes de los globos.