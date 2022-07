Lizy Tagliani se confesó y emocionó al hablar de sus deseos de ser madre

Lizy Tagliani, que está felizmente en pareja con Sebastián Nebot, se emocionó en su visita a Podemos Hablar al hablar de sus deseos de ser madre y conmovió a todos los presentes con sus palabras.



“Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá”, dijo la humorista.



Entre lágrimas, expresó: “Y ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí”.



“Llamame mamá, papá, trav trav, Luis, Lizy, Edgardo, llamame persona, pero todo lo que la vida me dio te lo quiero dejar a vos”, sentenció conmovida Lizy sobre sus ganas de formar una familia con un hijo.



Lizy Tagliani reveló en el programa de Telefé que empezó a averiguar distintos métodos para cumplir su deseo de ser madre: “Estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil”.



“Puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”, dijo la cómica en Podemos Hablar.



Fuente: Ciudad Magazzine