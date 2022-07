Lali y un explosivo show en Santa Fe: ultra hot y a los besos con famosos

(Información Aire de Santa Fe)

Miles de personas fueron a la Estación Belgrano, en Santa Fe, para ver a Lali Espósito en el concierto del "Disciplina Tour".Apenas pasadas las 20.40 se apagaron las luces y la cantante porteña Luana Figueredo apareció llena pasión para darle comienzo al show. Con un estilo único, que va desde el reggaetón y el trap hasta el pop, las fans no dejaron de cantar y gritar y la gran acústica del recinto creó un sonido mágico.La artista apareció con imágenes en la pantalla principal para poner en marcha la maquinaria de un show de calidad internacional, con músicos de excelencia y bailarines que derrocharon pasos y talento en todos los ritmos.“Eclipse” y “Asesina” abrieron la lista de canciones, que fueron desde su disco debut titulado “A Bailar” (2014) hasta sus lanzamientos más recientes, como el single “Disciplina” que le da nombre a la gira nacional de la artista.“Buenas noches, Santa Fe, ¿cómo están?”, saludó la cantante y dijo: “ Les voy a hacer una pregunta muy básica: ¿están listos para el mejor recital de sus vidas? ¡Vamos a cantar este tema todos juntos!”. Y mientras los pasos de baile y coreografías sorprendentes se sucedían, Lali hizo saltar a toda la sala con el single “Tu novia”, que los fans no pararon de cantar a pleno pulmón.Sin dar tiempo a recuperarse, comenzaron los primeros acordes de “Somos Amantes”, ese tema que habla de un amor pasado. Poco después se apagaban las luces con “Bailo Pa Mi”, un tema donde la cantante argentina pone de manifiesto su potencia vocal.Con un público incansable que no paraba de piropearla, Lali daba paso a “Irresistible” y luego "Soy", haciendo que todos los presentes salten sin parar. Y no pararon de hacerlo tampoco con el himno de la cantante y sus fans: “Ego”.Luego de brillar con canciones como “Lo que tengo yo” y “Ladrón”, Lali sumó los aportes de su colaboración con Mau & Ricky en “No Puedo Olvidarte”. Luego siguió con “Sin Querer”, "No Estoy Sola" y "Enredaos".Con "Disciplina", la cantante mostró su lado más sexy y seductor con una coreografía de lo más sugerente. El baile continuo luego con la canción “Besame”.Lali daba paso así a “Tu amor es único”, donde aparecieron en escena Kevsho, Flor Jazmín y Nati Jota quienes se subieron al escenario y recibieron un beso de la ídola pop. La cantante no paraba de sonreír ante los gritos que recibía de los presentes, que sin vergüenza le pedían más, le decían lo sexy que es.Entre tanto amor recíproco entre la artista y sus fans, sonó el tema que dio comienzo al fenómeno Lali, el que marcó el de una carrera exitosa como solista: “A Bailar”, la canción que hizo mover a todo el público sin parar un minuto junto a la artista y sus bailarinas, de principio a fin, y que hizo rememorar el pasado reciente. Así se sucedió el “N5”, una canción cuya letra y videoclip causaron revuelo en las redes sociales por sus referencias a una relación lésbica con la cantante española Lola Índigo."Todo lo que uno da, la buena energía, vuelve. Lo firmo en un papel, uno tiene que ser más copado y pasarla bien. ¡Gracias, Santa Fe!", dijo Lali Espósito a modo de despedida y sonó su último single que hizo que subiera la temperatura en la sala: “Boomerang”, que no podía ser mejor tema para cerrar la mágica noche. Con unos carteles en los que podía leerse “Lali te queremos”, emocionada, la cantante se despidió de todos los presentes.