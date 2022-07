El marido de Ricky Martin habló sobre la denuncia del sobrino del cantante

El final del caso

Luego de que el Tribunal en Puerto Rico archivó la denuncia del sobrino de Ricky Martin sobre el famoso cantante, donde lo acusaba de violencia doméstica e incesto, el artista Jwan Yosef habló por primera vez de las acusaciones de paso calló los rumores que apuntaban a una crisis de pareja y posible separación.El esposo de Ricky Martin envió a las redes sociales un mensaje con el que dejó en claro su total apoyo a su pareja desde 2017.Pintor sueco de origen sirio, que vivió y trabajó muchos años en Londres, Jwan publicó con un emoji de corazón una historia en Instagram donde suena la canción de Ricky, Ácido sabor, justo donde la letra dice: ''Y así la vida, no importa lo que digan, si al final somos tú y yo jugando a ser tímidos, ácido sabor''.Además, Jwan Yosef también compartió el mensaje "Hayati Inta" en una de las fotos del cantante en sus redes sociales, que significa ''Vos sos mi vida''.Ambos mensajes fueron tomados por los fans como una clara muestra de amor y apoyo. Así, se desmiente la reciente predicción de una vidente que aseguró que la pareja estaba por separarse.El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó este jueves el caso después de que el demandante, su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, pidiera dejar sin efecto la orden de protección temporal emitida contra el cantante a principios de mes.En una publicación en sus cuentas de Twitter e Instagram, el artista escribió un breve mensaje en inglés "Truth prevails" (La verdad prevalece) junto a una imagen del comunicado de su equipo legal informando de la decisión judicial.Ricky Martin dijo que "nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso" y que fue "víctima de la mentira", tras archivarse la orden de protección en su contra solicitada por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez."Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz", afirmó el artista en un video distribuido por sus representantes.Visiblemente consternado, el cantante puertorriqueño subrayó que "la mentira hace mucho daño", tanto a él, como a sus hijos, su esposo, sus padres y toda su familia. También agregó que no se pudo defender antes porque el proceso estaba abierto y a él se le exigía "estar en silencio" hasta poder desahogarse ante el juez.Además, Jwan subió varias fotos y videos de la actuación de anoche de Ricky Martin en el célebre Hollywood Bowl de Los Angeles, donde contó acompañado por Filarmónica de Los Ángeles dirigida por el famoso conductor venezolano Gustavo Dudamel.Hay más novedades de la carrera de Ricky, como su participación como actor en la serie de Apple TV+ Mrs. American Pie, que se basa en una popular novela de la escritora Juliet McDaniel y que lo encontrará compartiendo la pantalla con las actrices Laura Dern (Jurassic Park) y Kristen Wig (Bridesmaids). La producción se inició en mayo del 2022, y no se anunció aún la fecha de estreno.