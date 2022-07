La foto de Brenda Asnicar y la China Suárez que “no se guardó nada”

La China Suárez no se guardó nada con su tema



En medio de un gran presente personal, la China Suárez se animó a dar un gran salto profesional y presentó Lo que dicen de mí, su primer tema como cantante solista y Brenda Asnicar la acompaño en su lanzamiento.Con una fiesta para invitados exclusivos, la China Suárez estrenó su último tema y aprovechó para romper la pista de baile junto a Brenda Asnicar.Fue la misma Brenda Asnicar quien publicó fotos del momento y sorprendió a los seguidores con la desconocida amistad que tiene con la China Suárez."Lo que dicen de mí. Te quiero China Suárez", escribió Brenda Asnicar junto a la explosiva postal donde se las ve luciendo estilos súper sexys con sus tonificadas panzas al descubierto.De la mano del lanzamiento tan esperado por sus fanáticos, la artista de 30 años compartió un breve descargo en el que dio detalles de la situación que la empujó a escribir esta canción, en la que expresa sus sentimientos ante la exposición que tiene en los medios."La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día, porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo. Estaba triste y de ahí nace esta canción", explicó en referencia al escándalo que se desató cuando Wanda Nara hizo público su affaire con Mauro Icardi.