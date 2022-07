Cinthia Fernández arremetió con todo contra De Paul: “Fue re contra desprolijo”

"El tipo se fue con una mina y encima fue recontra desprolijo. Estaba su mujer embarazada, la citaba a la que hoy es su novia a otra parte del estadio.



Es vergonzoso lo que hizo, es vergonzoso cómo se manejó", repudió la panelista de Momento D al novio de Tini Stoessel en una nota con Intrusos.



Luego, Cinthia Fernández reivindicó el reclamo de Camila Homs a Rodrigo de Paul por los casi 12 años de novios, tiempo en el que tuvieron dos hijos.

"Tampoco hay que caerle a Camila, porque escuché barbaridades sorbe la cuota alimentaria y por la compensación económica. Si se terminó la relación, la mujer está hace un montón de años… Porque es típica de los jugadores que no se casan, o tienen cosas en negro, y después las conflictivas somos nosotras".



Las declaraciones de Cinthia Fernández a Intrusos fueron a raíz de la confusión que se dio por la versión de que Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial por los conflictos judiciales con Camila Homs.



"Celebro que, si hay una persona que no cumple la cuota alimentaria, o no está cumpliendo, que la FIFA no lo deje jugar. Me parece ejemplar. No todas las mujeres corren con esa misma suerte, pero creo que es espectacular todo lo que se haga por empezar a cumplir esa parte tan importante que es la comida, los derechos de los nenes".



De todas formas, el crack de Atlético de Madrid no tiene impedimentos para jugar en Qatar 2022.



"Siempre somos las mujeres las molestas que estamos en el papel de reclamar los derechos de nuestros hijos, o que somos vividoras, o que nos queremos salvar", cerró Cinthia Fernández “bancando” a Camila Homs y cuestionando a Rodrigo de Paul.