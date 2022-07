Revelan por qué Mica Viciconte revendía yogures más baratos

Lo que comenzó como una nota de Dani la Chepi en el programa televisivo Mañanísima terminó en una inesperada declaración de Estefi Berardi sobre Mica Viciconte, su excompañera de Combate.



La charla arrancó cuando la entrevistada habló de qué hizo con el primer dinero que le dieron por las marcas que promocionaba por Instagram: “Lo gasté en pagar deudas. Estamos hablando del 2015, mucha gente se quedó sin laburo, mucha gente de la radio donde yo laburaba y era agarrar lo que había”, comenzó.



“Pero creo que lo primero que recibí fue de una marca de yogures, muchos yogures. No me daban plata, me daban el producto para hacer un video con mi hija (Isabella), y yo los aceptaba”, agregó.



Fue entonces que, tras escucharla, la panelista tomó la palabra: “Micaela Viciconte, al principio, le pasó eso y ella los revendía más baratos en un supermercado y hacía negocio. En un primer momento cuando tenés seguidores, no entendés bien que eso te puede dar plata”. Y cerró, entre risas: “Mica vio el negocio”.

Fuente: Ciudad