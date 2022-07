“Fui víctima de la mentira”, dijo Ricky Martin tras acusaciones de su sobrino

Espectáculos Sobrino de Ricky Martin retiró la denuncia en su contra por violencia doméstica

Ricky Martin rompió el silencio sobre la denuncia que interpuso su sobrino Dennis Yadiel Sánchez en su contra por presunta violencia doméstica y la orden de restricción que solicitó. Y es que durante la mañana de este jueves 21 de julio el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, archivó el caso tras semanas de investigaciones.En cuanto trascendió la decisión que tomaron las autoridades correspondientes, el intérprete puertorriqueño dio a conocer su postura a través de video que publicó su mánager a través de su cuenta de Instagram. El cantante lamentó la situación que enfrentó en las últimas semanas y dijo ser víctima de la mentira por las declaraciones infundadas de su familiar.Ricky Martin explicó que no había hablado públicamente sobre el tema porque sus abogados le sugirieron guardar silencio durante el proceso de investigación, sin embargo, decidió hacerlo este jueves debido a que su caso fue archivado.

“No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, continuó.El cantante confesó que toda la situación le causó mucho daño, no solo porque las acusaciones surgieron dentro de su círculo familiar, sino porque también perjudicaron su matrimonio con Jwan Yosef y alcanzaron a sus hijos: Lucía, Valentino, Matteo y Renn. Pero eso no es todo, el escándalo que se desató el testimonio de Dennis Yadiel Sánchez también manchó su imagen pública.Finalmente, el intérprete de éxitos como La mordidita, Te recuerdo y Pégate agradeció el inigualable apoyo que recibió en redes sociales y reiteró que durante las últimas semanas trabajará en recuperarse.“Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor”, concluyó con la voz entrecortada.Previo a su video, Ricky Martin recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un comunicado donde se confirmó que se reinvindicó la petición de orden de protección temporal emitida el pasado mes de julio a petición de su sobrino: “quien acompañado de su abogada, la licenciada Jessica Bernal, expresó su intención de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó. A preguntas de la juez, eñ querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente”.Cabe recordar que dentro de su testimonio Dennis declaró que supuestamente había sostenido una relación amorosa con el cantante, quien se habría negado a terminar y lo seguía llamando a su casa, ahí el origen de su denuncia por violencia doméstica.