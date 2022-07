Quiénes son los nuevos personajes de la segunda temporada de Pasión de gavilanes

A pocos meses de su lanzamiento en la TV colombiana, la segunda temporada de Pasión de gavilanes llegó a Netflix.Y mientras Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y el argentino Michelle Brown, vuelven a ponerse en la piel de Juan, Óscar y Franco Reyes Guerrero, quienes tras infiltrarse en la hacienda de la familia Elizondo para vengar la muerte de su hermana terminan enamorándose de Norma, Sarita y Jimena -interpretadas por Danna García, Natacha Krauss y Paola Rey-, los nuevos capítulos traen consigo nuevos personajes.Bernardo Flores es Juan David Reyes. El hijo de Juan Reyes y Norma Elizondo, que en la primera temporada era bebé, ya es todo un hombre. "Es un chico muy maduro y me atrevería a decir algo introvertido, ama a su familia sobre todas las cosas y daría la vida por ellos. Digamos es un mini Juan Reyes", explicó el actor sobre su personaje.Sebastián Osorio es Erik Reyes, uno de los mellizos que tuvo la pareja de Juan y Norma. "Es un reto para mí interpretar a un personaje melodramático, trágico y con tintes de humor, lo cual es un placer y estoy muy agradecido de hacer parte de este proyecto", manifestó el intérprete de 24 años.Yare Santa se pone en la piel de Gaby, la hija de Franco Reyes y Sarita Elizondo. "¡No tienen idea lo feliz que me siento!! Quería desde hace mucho compartir esta felicidad con ustedes. Estar en el set rodeada de personas que admiras no solo por su trabajo, sino también como seres humanos, gente linda, generosa, que pone el alma y entrega todo! GRACIAS ¡¡Me siento tan afortunada!!!", anunció la actriz cuando comenzaron las grabaciones, en octubre pasado.Juan Manuel Restrepo, quien saltó a la fama por su trabajo en La reina del flow, interpreta a León, hijo de Juan y Norma y hermano mellizo de Erik. "Estoy muy feliz con el resultado de esta serie y ver que ustedes han conectado con esta historia que empezó casi 18 años atrás", expresó a través de sus redes sociales, ante las repercusiones que tuvo la serie en Colombia.Jerónimo Cantillo, quien también forma parte del elenco principal de Rebelde, le da vida a Andrés Reyes Elizondo. "Estar en un proyecto como este es algo que cualquier actor desearía y que muy pocos tenemos el chance, así que fue un momento increíble para mí y para mi vida como artista. Y la primera persona que se enteró fue mi novia que estaba ahí al lado mío y estaba igual de contenta que yo porque no lo podía creer. Pasión de gavilanes es un proyecto histórico que marcó nuestra cultura latinoamericana", aseguró.Camila Rojas es Muriel Caballero, la hija de Rosario Montes y Samuel Caballero. "Ambas somos mujeres guerreras, luchadoras y apasionadas", señaló la actriz sobre las similitudes que tiene con su personaje, que vivirá una intensa historia de amor con Juan David Reyes.