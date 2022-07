Gimena Accardi tuvo un acercamiento inesperado con la China Suárez

Gimena Accardi tuvo un acercamiento inesperado con Eugenia “La China” Suárez. En su cumpleaños número 9, la esposa de Nicolás Vázquez le escribió un tierno mensaje a Rufina Cabré, la hija mayor, en un posteo de Instagram.La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram una foto de su hija con la dedicatoria de: “Feliz nacimiento a mi primer amor”. Es ahí donde Gimena le dejó su mensaje a la hija de la China y Nicolás Cabré. “Feliz cumple Rufi”, escribió junto a un emoji de un oso y una rosa.El mensaje de Gimena sorprendió a todos ya que la actriz llevaba un tiempo distanciada con la China. Las actrices tenían una gran amistad hasta que se distanciaron hace unos años. Accardi llegó a comentar que eran “como hermanas”.El conflicto entre Gimena y la China habría comenzado luego del fallecimiento de Santiago, el hermano de Nico Vázquez. Según comentó la actriz de “Separadas”, Eugenia no acompañó a la pareja en uno de los momentos más difíciles de su vida.Hace unos meses, Accardi habló en el programa de Ángel de Brito sobre cómo seguía la relación luego de haberse distanciado y comentó: “estamos bien, no reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, porque éramos hermanas, literal. Éramos muy amigas, muy pegadas, pero eso ya no más. Hoy tenemos una buena relación, cordial”.Los seguidores de ambas no tardaron en dejar su comentario sorprendidos por la interacción de las actrices. “Para los que dicen que están peleadas, ja”, “se mataron los que festejaban que la China y Gimena no se hablaban”, fueron algunos de los mensajes que dejaron las fanáticas. (NA)