“Felicidad absoluta”: con una foto, Silvina Escudero anunció su casamiento

Silvina Escudero comunicó que se va a casar con Federico, su novio desde hace 5 años. Luego de haber superado algunos idas y vueltas en la relación, pasarán por el altar.La bailarina recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la gran noticia. "Felicidad absoluta. Nos casamos", reveló junto a una romántica foto donde se la ve posando junto a Federico, mostrando el anillo en su mano.Además, de fondo se puede apreciar que la propuesta estuvo acompañada de una especial escenografía: un corazón de pétalos de rosas sobre la cama. A su vez, tuvo lugar en medio de las vacaciones de la pareja por Europa.. Durante el 2020, en plena pandemia por coronavirus, se distanciaron pero a los pocos meses volvieron a convivir. Si bien la artista está muy expuesta en los medios desde hacer mucho tiempo, su pareja mantiene un perfil muy bajo, por lo que se conoce poco sobre él.En junio de 2021, en medio de rumores de romance con Mariano Martínez, Silvina Escudero había confirmado la reconciliación con Federico durante una entrevista con Es Por Ahí (América TV): "Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida"."En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no. Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses", destacó por aquel entonces.