Justin Bieber confirmó sus shows tras parálisis facial que lo mantuvo inactivo

El músico recibió el alta médica y puede volver a los escenarios, principalmente retoma la gira que inició en mayo de este año. Justin tiene previstos 90 shows en 20 países de los cinco continentes, los que finalizan en marzo del 2023.



Bieber regresará a la Argentina diez años después de su polémica visita en la que debió suspender su actuación en el octavo tema por una indisposición física, lo que causó la decepción de miles de fans.



En esa ocasión, los problemas continuaron más tarde cuando el artista tuvo un violento enfrentamiento con un fotógrafo local que intentó retratarlo en un boliche porteño.



Más allá de esto, sus seguidores celebraron cuando se anunció su regreso, al punto que agotaron las entradas para la primera fecha; pero luego manifestaron su preocupación cuando Bieber debió cancelar algunas presentaciones en junio pasado, en el tramo estadounidense de su gira.



“Justice” fue lanzado en marzo de 2021 y ya acumula casi 9 mil millones de reproducciones, gracias a éxitos como “Anyone”, “Lonely”, “Holy” y “Stay”.



El cantante sufrió una parálisis facial, de la que ya se recuperó, pero en su momento decidió grabar un video para compartir con sus fanáticos los detalles del parte médico y recuperación.



El artista fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, lo que está causándole una parálisis facial parcial. Se trata de una complicación de culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a alguno de los oídos. Puede causar pérdida auditiva además de parálisis facial.



“Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreir en este lado de mi cara y esta narina no se mueve”, explicó Bieber en la grabación.



“Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave”, sostuvo.