Maestra vende contenido erótico y se postuló para Gran Hermano: videos

Una docente de la localidad bonaerense de Campana se ha vuelto la protagonista de una gran polémica en esa localidad luego de que trascendieran detalles de su vida privada que a los padres de los alumnos a los cuales dicta clases no le gustaron demasiado. Y no solo eso, piden que la saquen del cargo.Todo ocurrió en la Escuela Normal N°30, cuando Miguelina Fredes Sarasola fue anunciada como la nueva maestra titular del curso. Según el relato de los padres, la mujer de 28 años se presentó cordialmente y comenzó a brindar su clase de manera normal.Lo hizo durante más de tres horas, hasta que requirió la presencia de la directora para informarle que se sentía mal y debía retirarse.“El curso estaba vacante y ella ganó el concurso público. Dentro de la oferta de trabajo es una de las mejores, dado que esta escuela es pública y tiene jardín, primaria y secundaria”, contó a TN Lautaro Ríos, padre de una alumna de Fredes Sarasola.Ríos y un grupo de padres le exigió a la escuela que expulsara a la docente luego de constatar que, mientras goza de su licencia, vende contenido erótico y se postuló para ingresar a Gran Hermano.“Empiezan las clases y para quedar efectiva en el cargo tiene que estar tres horas al frente del curso. El primer día, cuando pasaron tres horas, comunicó que se sentía mal. Llegó el servicio de emergencias y dijo que no tenía nada. Al día siguiente pidió licencia”, relató Ríos.El abogado de Campana precisó que, tras agotarse los días reglamentarios de licencia, la docente retornó, aunque con un nuevo diagnóstico de enfermedad: padecía un grave problema en las cuerdas vocales y volvió a pedir licencia.El malestar con la docente se agravó cuando los padres detectaron que en sus redes sociales y mientras supuestamente estaba de licencia, ofrecía sus fotos al desnudo y videos eróticos que comercializa en una plataforma para adultos.“Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer día de clases y cuando volvió. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días”, indicó Ríos.La indignación total de los padres se manifestó luego de constatar que Fredes Sarasola se había inscripto para ser parte del reality Gran Hermano. “Fue el condimento que faltaba. Queremos que no quede al frente de ningún otro curso. Si bien hoy la escuela puso una maestra suplente, ella sigue de licencia. Es incomprensible lo que está pasando”, completó Ríos.

En su perfil de Facebook, Fredes Sarasola compartió un video que publicó en YouTube, titulado de la siguiente manera: “Polémica por postularme a Gran Hermano siendo docente”.

Mediante un descargo que dura 18 minutos especificó: “Desde que culminé los estudios secundarios no paré de estudiar”. Allí, luego, aclaró que padece “problemas patológicos” que se agravaron luego de ser madre (tiene dos hijos).“Tenía 35 alumnos a la mañana, tenía 35 alumnos a la tarde. Los chicos no se pueden golpear porque es culpa del docente, si no traen la tarea es culpa del docente. Mucha presión para mí. Lo estudié, me quedo con lo más lindo, con las mejores experiencias, no es fácil rendir 12 materias por año. He dado más de 50 finales, y si desaprobé uno es mucho”, sostuvo.“Soy titular, sí, pero dejó de hacerme feliz esta presión. Tanta preocupación. Yo no soy de las docentes que andan a los gritos, no podía. Me cuesta mucho esa parte”, continuó“No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos. Los adultos saben lo que tienen que hacer. Los niños son un amor, pero están los padres detrás y cuestionan todo”, sostuvo.“Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones”, dijo Fredes Sarasola.Sobre el final, sentenció: “Me tomé una licencia larga hasta que se dé todo esto del cambio de funciones. No voy a dar clases con chicos, me quedo con lo mejor, pero no. Lo que haga después, mientras no esté dando clases, no les importa. Es mi vida, no la de ustedes. Sí, me postulé en Gran Hermano, pero no me llamaron. Ojalá me llamen así todos los que no me quieren me tienen que ver todos los días ahí”.