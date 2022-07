Manu Urcera imitó a Nicole Neumann: “Comida vegana por favor”

Las bromas de Manu Urcera a NIcole sobre sus exigencias a la hora de pedir los pases para esquiar. “No quiero ver a ningún perro atado a un trineo! pic.twitter.com/qAZKjWJbyP — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 19, 2022

Hace unos meses se cumplió un año desde que son novios Nicole Neumann y Manu Urcera. Esta semana iniciaron un viaje con las hijas de la modelo para aprovechar las vacaciones de invierno. El destino fue Lácar, en Neuquén, para poder apreciar Lago Hermoso, donde se encuentra la estación de esquí más nueva del mundo. Después de largas horas de viaje dentro del auto, el piloto animó la situación imitando a su novia mientras ella lo grababa."Quiero escuchar mis exigencias", comenzó diciendo la jurado de Los 8 escalones del millón en el video que compartió en sus historias de Instagram. Fue así como le dio el pie a su pareja para que actúe como debería presentarse en un restaurante del sur: "Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir 'Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila'", bromeó.Además, continuó: "Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella (Nicole). No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor, con bastante Nutella para Chuni", lanzó en referencia a las exigencias de su pareja y añadió a Sienna en su actuación, a quién le dicen "Chuni"."Después no quiere esperar para estacionar y que haga calor. De 20 a 25 grados, ¿puede ser? Le gusta esquiar en manga corta", finalizó con su gran monólogo el piloto de automovilismo. Además, una vez que terminó su imitación, con Nicole a pura risa, Manu preguntó: "Che gordi ni me veo yo, ¿no? De lo oscuro que soy", cerró Urcera, quién tal vez luego de esto haya encontrado una nueva profesión para ampliar sus horizontes.La modelo, una vez llegados al destino, subió a sus redes la vista que tiene desde la cabaña en la que se aloja ella con su novio y sus hijas.