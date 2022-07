Con una larga trayectoria en cine y televisión, Inés Estévez supo adaptarse a los tiempos que corren, en los que las plataformas de streaming se convirtieron en un lugar prolífico para las ficciones nacionales. Luego del estreno de Supernova en Prime Video y la pantalla de El Nueve, y ante el inminente lanzamiento de Pipa, la película que llegará a Netflix el 27 de julio, la actriz reflexionó sobre los cambios en su trabajo.



"Es un momento de transición y está pasando en todos los planos. Hace rato viene pasando con la música, desde que desapareció el CD y aparecieron las aplicaciones. Y hay ciertas ventajas y ciertos vacíos en los que como artista no sabes bien como conducirte, como posicionarte. Por un lado me apena que hayan desaparecido las series en la televisión abierta, porque creo que todavía convocan", explicó en una entrevista con Todo por delante, el programa que conduce Maxi Legnani en La 990 los domingos de 13 a 15.



"Me encantó hacer Supernova porque es una serie escrita por una mujer, protagonizada por una mujer y dirigida por Ana Katz, con quien nunca había trabajado", manifestó y destacó el doble estreno que tuvo la ficción compuesta por cuatro episodios. Mientras que al hablar de Pipa, la última entrega de la trilogía creada por Florencia Etcheves, señaló que se trata de un "gran despliegue": "Es un proyecto realmente ambicioso. Una película de acción, con un trasfondo social, que se rodó en Salta y está protagonizada por Luisana Lopilato y dirigida por Alejandro Montiel y Mili Roque Pitt".



"Para el actor argentino, el trabajo en la plataforma no tiene el rebote en el país que tenía la televisión. Parece que lo que tiene es un alcance un poquito más internacional, que uno no termina de percibir de todo y tampoco estamos entrando del todo a los negocios, es más para la productora. Pero está bueno que haya producciones combinadas, locales e internaciones", agregó.



Multifacética, Estévez continúa con su carrera como cantante y además acompañó al actor Betto Vivas en su composición para La Sra. Macbeth, una obra de Griselda Gambaro, dirigida por Fabián Bril. "La obra tiene unas rupturas tremendas, el trabajo que hace Beto es fuera de lo común", declaró la artista y aseguró que Gambaro es una de las mejores dramaturgas de habla hispana.