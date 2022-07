Abogado de Ricky Martin dijo que denuncia por incesto es “falsa y repugnante”

En los últimos días, el cantante Ricky Martin fue denunciado por incesto y la noticia generó revuelo dentro del mundo del espectáculo. Ahora, su abogado calificó a la denuncia como “falsa y repugnante”.



El artista puertorriqueño fue acusado por parte de su sobrino de 21 años, Yaddiel Sánchez Martin, quien aseguró que mantuvieron una relación sentimental durante siete meses y que por propia decisión el vínculo se terminó y eso enojó al cantante.



Además, agregó que Ricky Martin consumía drogas y alcohol. Según su relato, todo esto causó la furia del denunciado que comenzó a llamarlo con insistencia y a perseguirlo.



Bajo este contexto, el abogado del cantante, Marty Singer, expresó: “Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado -ni estaría- involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino".



"La idea no sólo es falsa, es repugnante", sumó el letrado y agregó: “Desgraciadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental".



La denuncia a Ricky Martin por incesto

El nombre de la presunta víctima por incesto se reveló pese a que la Ley 54 remarque que se debería mantener el anonimato del joven para ser protegido. Sin embargo, el hermano de Ricky lo dio a conocer y mencionó que el mismo tiene problemas mentales y afronta una denuncia por acoso y amenazas contra una mujer.



El próximo 21 de julio se realizará la primera audiencia en Puerto Rico. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Raiza Cajigas Campbell, ordenó una orden de restricción para que el cantante no se acerque a su sobrino.



Si la Justicia lo encuentra culpable por violencia doméstica e incesto, Ricky Martin podría recibir una pena de 50 años de prisión.



La palabra de Ricky Martin sobre la denuncia por incesto

Tras conocerse la denuncia, Ricky Martin se expresó con un comunicado. “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, comenzó.



Y siguió: “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.