María Fernanda Callejón se refirió al peligroso episodio que protagonizó su hija

Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricy Diotto, protagonizó un peligroso episodio en La noche del domingo, programa que se emite por América TV. Acostumbrada a ir con su mamá a todos lados, la nena de seis años formó parte de la última emisión del ciclo de Mariano Iúdica y acompañó al conductor en la venta publicitaria de una moto.Con la canción "Súbete a mi moto", de Menudo, de fondo, mientras el animador comenzó a leer la publicidad no tradicional (PNT), la menor jugaba arriba del vehículo y lo aceleró, de manera que salió disparada entre cámaras y productores. "¡Agarrala! ¡Agarrala!", atinó a decir Iúdica, mientras Callejón gritaba preocupada. Y finalmente, las personas que estaban en el estudio lograron detener la moto y agarrar a Giovanna, quien afortunadamente no sufrió ninguna herida.Rápidamente, el conductor quiso sortear el incómodo momento con humor. "¡Muy bien, Giova! ¿Cuándo aprendiste a manejar una moto?", le preguntó a la nena, que ya estaba a upa de su mamá, y aseguró que la moto "se fue sola".

Si bien el programa continuó con total normalidad, esos minutos de tensión no pasaron desapercibidos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron al conductor y a la producción del programa por la forma en la que abordaron el incidente.Pasado el tremendo susto, María Fernanda Callejón publicó un descargo sobre el imprevisto momento."En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití ¿qué podía pasar?", arrancó la actriz.Luego, María Fernanda Callejón explicó: "Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor y por eso accedí a que subiera""Lo que sucedió fue muy peligroso. Para Giovanna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal", afirmó la mamá de la hija menor de Ricardo Diotto.Al final, María Fernanda Callejón hizo un balance positivo de la experiencia que vivió con Giovanna, ya que además ganaron en el jenga: "Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado"."De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto", cerró.