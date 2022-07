Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas

La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck se casaron en Las Vegas, según informaron los medios de comunicación de Estados Unidos este domingo, después de que la pareja de famosos reavivara su romance casi 20 años después de su primera relación.



El diario neoyorquino Page Six afirmó hoy que la pareja había obtenido una licencia de matrimonio del condado de Clark, en el estado de Nevada, presentada el sábado, que muestra que López y Affleck están casados. El sitio web de celebridades estadounidense TMZ también informó de la noticia.



Affleck y López, una glamurosa pareja conocido popularmente como “Bennifer”, volvieron a estar juntos el año pasado después de casi 20 años. El compromiso de los actores trascendió en abril de de este año.



Décadas de historia

La actriz de Hustlers y el director de Argo se convirtieron en una de las parejas más comentada del mundo de los famosos a principios de la década de 2000, con coches de lujo para él y para ella y un gran anillo de compromiso de diamantes rosas de 6,1 quilates para López. Pero cancelaron abruptamente su boda en 2003 y se separaron unos meses después.



El tiempo pasó y ambos siguieron sus vidas como si nada pero, cuando nadie se lo esperaba, la cantante quedó envuelta en un drama con su prometido Alex Rodríguez y fue el ex Batman quien estuvo ahí para consolarla. A mediados 2021, las fotos que los registraban juntos se volvieron cada vez más frecuentes y, de un día para el otro, anunciaron que estaban juntos de nuevo.



“Nunca he estado mejor”, aseguró la cantante en una entrevista con la revista People, en donde por primera vez habló a fondo sobre su romance con el actor. “Simplemente estamos todos atravesando este momento hermoso”, agregó.



“Me siento afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una historia de amor hermosa que tiene su segunda oportunidad“, dijo enamorada.



Una oda a las segundas vueltas

Según aseguró JLo el pasado mes de febrero, el romance los encontró parados en otro lugar, con menos inseguridades e ingenuidades. “Los dos dijimos: ‘Somos tan felices que no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego’. Ahora somos más grandes, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en lugares diferentes de nuestras vidas, tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es una época muy bonita para todos nosotros”, afirmó la actriz y cantante.



Lopez es madre de los mellizos Emme y Max (13), fruto de su relación con Marc Anthony, y Affleck es padre de Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (9), que nacieron de su matrimonio con Jennifer Garner.



“Es hermoso el modo en que se siente todo hoy, muy diferente a lo de hace años... Hay más aprecio y celebración por todo, lo que es bonito”, aseguró la estrella que solo tuvo palabras de felicidad para referirse a esta segunda vuelta. “Cuando encuentras a alguien y lo amas de verdad, y tienes una segunda oportunidad, es algo realmente raro, precioso y hermoso. No damos nada por sentado”.