Ronnie Arias reveló por qué usa la ropa con las etiquetas

Dueño de una personalidad única, Ronnie Airas fue a PH y sorprendió a los famosos presentes al revelar por qué usa la ropa con las etiquetas.



Luego de contar su caótico encuentro con Julia Roberts, Andy Kusnetzoff quiso saber si el periodista seguía con su particular moda de no quitarle los cartones a las prendas, y le preguntó con humor: "¿Seguís usando las etiquetas en la ropa? ¿Por qué?".



Acto seguido, Ronnie se quitó la campera, mostró que conservaba la etiqueta, y lo fundamentó: "Esta campera no es nueva. Debe tener 15 años. Es porque cuando me muera va a salir mucho más".



Sin poder creer la insólita costumbre de Ronnie Arias, Marcela Feudale, también invitada al PH, le preguntó: “¿Pero no te molestan las etiquetas?”.



Y el conductor radial le respondió, con simpatía y honestidad: “La de los pantalones, que se me meten en el culo”.